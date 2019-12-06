Прохор Шаляпин и Лариса Копенкина намекнули на возобновление отношений

Слухи о возобновлении отношений Прохора Шаляпина и Ларисы Копенкиной породили сами знаменитости. Бывшие супруги вышли в свет вместе и дали интервью порталу Дни.ру.

Певец женился на бизнеследи в 2013 году. Эпатажного артиста не остановила разница в возрасте. Жена оказалась старше мужа на 28 лет. Их семейная жизнь закончилась через год. Предвестником развода стал роман Шаляпина с моделью Анной Калашниковой. Расставание с Копенкиной сопровождалось громкими скандалами и разоблачениями. В частности, Прохор заявлял, что их брак был рекламной акцией, скрепленной контрактом.

Теперь звезды смотрятся вместе, словно не расставались — обнимаются, смеются и признаются в теплых чувствах. На вопрос журналистов, как им удалось сохранить такие отношения, Шаляпин ответил, что они сильно любят друг друга. Певец не скрывает, что общение с бывшей женой вызывает ревность у его нынешней возлюбленной Виталины Цымбалюк-Романовской. Бороться с яростной реакцией Виталины ему и Копенкиной не удается.

«Мы реже встречаемся», — сказала на это Лариса.

По ее словам, она поддерживает выбор Прохора и считает Виталину хорошей девушкой.

«Лариса всем моим девушкам желает крепкого здоровья. Настолько крепкого, что чем дальше, тем лучше… так что самая лучшая — это, конечно, Ларочка», — витиевато сказал Прохор.

После вопроса, хотят ли они сойтись вновь, пара посмеялась, но ничего конкретного не ответила.

Ранее 5-tv.ru писал, что Прохор Шаляпин показал отекшее и перебинтованное лицо.