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Прохор Шаляпин показал отекшее и перебинтованное лицо

, 15:02 | Валентин Черников 49

Певец ужаснул поклонников фотографией после очередной пластики.

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Фото, видео: Instagram @shalyapin_official

Лицо Прохора Шаляпина после очередной пластической операции ужаснуло его фанатов, пишет сайт Дни.ру. Он поделился фотографией, на которой стоит с отеками на веках и бинтами от лба до подбородка.

Как уточняет портал, 36-летний певец отважился на фейслифтинг. Эта процедура помогает восстановить овал лица и избавиться от морщин. Для этого пациенту делают разрезы по естественным складкам вокруг ушной раковины. Затем кожа натягивается и ушивается.

Instagram @shalyapin_official

 

Прежде Шаляпин уже прибегал к помощи врачей для омоложения. Он пробовал ботокс, филлеры, золотые нити. По мнению Прохора, обращаться к пластическим хирургам не зазорно — зазорно не следить за собой и не бороться со старостью.

«Я кололся, резался, подтягивался, ушивался. И буду продолжать!» — заявил артист.

Ранее 5-tv.ru писал, что Шаляпин высказался о ревности Цымбалюк-Романовской к его бывшей жене.

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