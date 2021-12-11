Гороскоп подарков: что подарить на Новый год разным знакам зодиака

Выбор новогоднего подарка всегда сложно сделать. Помочь в этом могут советы профессионального астролога Юлии Соколовой. Она описала, какие вещи подходят разным знакам зодиака, и привела примеры.

♈ Овен

Подойдет любая вещь, помогающая выделиться. Овны любят функциональные и одновременно эксклюзивные подарки. Например, новинки для ориентирования — разные компасы, карты и навигаторы. Кроме того, представитель этого знака оценит абонемент в фитнес клуб или билет на спортивное мероприятие. Имейте в виду, что для Овна важно первое впечатление — от него и нужно отталкиваться.

♉ Телец

Больше всего ценит качество, комфорт и функциональность. В качестве подарка Тельцу подойдет красиво упакованный ноутбук, модная сумочка, кресло или кухонный комбайн. Также Телец — один из самых чувственных знаков зодиака. Он обрадуется сертификату на массаж или в спа-салон. Одежду лучше всего дарить мягкую или шелковую.

♊ Близнецы

Как никто оценят остроумные подарки, преподнесенные с юмором. Будут рады умной книге или философскому фильму, которые подчеркнут их интеллект. Обожают предметы для коммуникации: смартфоны, наушники, подписка стриминговые сервисы. Не забывайте, что Близнецы — личности неординарные. Из-за этого стоит потратить время на изысканное оформление подарка.

♋ Рак

Здесь важно не что дарить, а как. Раки чувствительны и сентиментальны. Им нравятся подарки, которые гарантируют, что их желания пытались угадать. Отлично с этой задачей справляется презенты, сделанные своими руками. Также Раки обрадуются любому подарку, который украсит их дом или создаст в нем уют. Вручать нужно с душевной и теплой речью.

♌ Лев