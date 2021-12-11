Гороскоп подарков: что подарить на Новый год разным знакам зодиака
Представители огненных знаков будут рады ярким и необычным подаркам, воздушных — красивым и современным. Со знаками земли и воды дело обстоит сложнее.
Фото, видео: 5-tv.ru
Выбор новогоднего подарка всегда сложно сделать. Помочь в этом могут советы профессионального астролога Юлии Соколовой. Она описала, какие вещи подходят разным знакам зодиака, и привела примеры.
♈ Овен
Подойдет любая вещь, помогающая выделиться. Овны любят функциональные и одновременно эксклюзивные подарки. Например, новинки для ориентирования — разные компасы, карты и навигаторы. Кроме того, представитель этого знака оценит абонемент в фитнес клуб или билет на спортивное мероприятие. Имейте в виду, что для Овна важно первое впечатление — от него и нужно отталкиваться.
♉ Телец
Больше всего ценит качество, комфорт и функциональность. В качестве подарка Тельцу подойдет красиво упакованный ноутбук, модная сумочка, кресло или кухонный комбайн. Также Телец — один из самых чувственных знаков зодиака. Он обрадуется сертификату на массаж или в спа-салон. Одежду лучше всего дарить мягкую или шелковую.
♊ Близнецы
Как никто оценят остроумные подарки, преподнесенные с юмором. Будут рады умной книге или философскому фильму, которые подчеркнут их интеллект. Обожают предметы для коммуникации: смартфоны, наушники, подписка стриминговые сервисы. Не забывайте, что Близнецы — личности неординарные. Из-за этого стоит потратить время на изысканное оформление подарка.
♋ Рак
Здесь важно не что дарить, а как. Раки чувствительны и сентиментальны. Им нравятся подарки, которые гарантируют, что их желания пытались угадать. Отлично с этой задачей справляется презенты, сделанные своими руками. Также Раки обрадуются любому подарку, который украсит их дом или создаст в нем уют. Вручать нужно с душевной и теплой речью.
♌ Лев
С удовольствием принимают только самые лучшие и отлично упакованные подарки, преподнесенные с размахом. Подойдет все творческое, театральное и демонстративное. Например, билеты в театр, предметы декора золотистого цвета и ювелирные украшения. Также любят гравировку.
♍ Дева
Очень часто Девы что-то коллекционируют — хорошим подарком будет новый предмет для коллекции. Также представители этого знака зодиака следят за своим здоровьем и внешним видом. Они трудоголики и посвящают себя служению людям. Эти свойства тоже могут помочь с выбором подарка.
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♎ Весы
С подарком для Весов можно не мучиться — дарите красивые вещи. Например, картины, изысканные зеркала и подсвечники, старинный антиквариат. Также представителям этого знака очень понравятся духи или одеколон известного бренда. Если хотите подарить одежду или постельное белье, то выбираете из натуральных тканей и материалов.
♏ Скорпион
Самый мистический знак зодиака — создан из множества противоречий и излучает море чарующей энергии. Весьма уместны будут подарки черного цвета. Например, кожаный бумажник, кружевное белье или модные рубашки. Обрадуется всему, что связано с мистикой — книги, карты для гаданий и так далее. Мужчину Скорпиона можно пригласить в кино на просмотр детектива или триллера. Женщина оценит квест.
♐ Стрелец
Всегда стремится к новому и необычному. Оценит подарок, связанный с дальним путешествием или дорогой. Например, привезенной издалека вещи, книге о странствиях или детали для автомобиля. Стрельцы не капризны в подарках, поэтому обрадуются даже какой-нибудь красиво оформленной мелочи вроде подписки на любимый журнал.
♑ Козерог
Обожают разные тайны, загадки, эзотерические штучки и древнюю символику. Также Козероги любят все классическое — хорошее марочное вино, кожаный портфель, вместительный кошелек и так далее. Хорошим подарком станут семейные реликвии, ювелирные изделия или роскошная мебель. Смело можно дарить что-то, связанное с рабочим местом. Например, принтер, которым можно похвастаться перед коллегами.
♒ Водолей
Люди с безграничными интересами. Подойдет новинка из любой области — от техники до косметики. Мужчины Водолеи любят различные электронные приспособления — смартфоны, наушники и так далее. Женщины Водолеи оценят романтический ужин или билет на концерт. Ориентируйтесь на моду и искусство. Упаковка презента не имеет особого значения.
♊ Рыбы
Рыбы любят мечтать и фантазировать по любому поводу. Бесценным подарком для них будет стихотворение или песня, посвященные им. Также Рыбы оценят уютные подарки для постели. Например, белье нежно-голубого оттенка, пуховые одеяла или качественные подушки. Также любят подарки, связанные с океаном и водой. Путевка на море или аквапарк станут отличным презентом.
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