Сборная России по танцам на колясках одержала победу на чемпионате мира

В Германии завершился чемпионат мира по танцам на колясках. Сборная команда России стала абсолютным лидером в медальном зачете чемпионата мира, завоевав 25 медалей. Из них 13 наград в активе спортсменов из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета России.

Соревнования прошли по 21 дисциплине танцев на колясках — дуэты и пары комби соревновались в европейской, латиноамериканской и произвольной программах, женщины и мужчины — в одиночной и произвольной программах. Ведущие петербургские спортсменки Галина Рыжкова и Александра Бердник принесли команде восемь медалей в различных программах.

Также впервые в истории по танцам на колясках прошли соревнования среди девушек — юниоров, где успешно выступили юные российские спортсменки из Санкт-Петербурга: Анастасия Пономарева завоевала бронзу, а Дарья Попова стала четвертой, но с минимальной разницей по оценкам от призового места.

С 29 ноября по 1 декабря в немецком городе Бонн, проходил чемпионат мира по танцам на колясках — 2019 Bonn World Para Dance Sport Championchips. Участие в турнире приняли 225 спортсменов из 26 стран. Сборную команду России представили спортсмены из Москвы, Набережных Челнов, Омска, Перми, Санкт-Петербурга, Севастополя и Тюмени.

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