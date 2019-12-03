Путин посетил Российский международный олимпийский университет в Сочи

Российский международный олимпийский университет в Сочи отмечает — десять лет. Учеников и преподавателей поздравил Владимир Путин. В вузе готовят специалистов в области спортивного менеджмента для отечественной и мировой индустрии спорта. Это единственный образовательный и исследовательский центр в мире, где выпускникам выдают дипломы с олимпийскими кольцами.

«За последние три года в международном рейтинге постдипломных образовательных программ по спортивному менеджменту университет занимает уверенное второе место в Европе и десятое в мире», — отметил Владимир Путин.

Отдельно президент пообщался с паралимпийцами. Заверил, что государство продолжит делать все возможное, чтобы поддерживать спортсменов.

«За десять лет я всего лишь второй студент из паралимпийской семьи. Попросить как-то, может выделять квоты для паралимпийцев. Желающих даже в этом зале не мало», — сказал чемпион паралимпийских игр по футболу Иван Потехин.

«Хорошо, обязательно. Я сам, честно говоря, до этого не додумался. Спасибо, что подсказали, будем делать», — ответил президент России.

Президент отметил, что паралимпийцы своими достижениями показывают пример мужества и силы духа.

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