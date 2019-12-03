  1. Пятый канал
  4. Путин посетил Российский международный олимпийский университет в Сочи

Путин посетил Российский международный олимпийский университет в Сочи

, 23:54 Эфирная новость 25

Российские паралимпийцы получат дополнительные шансы на запуск спортивной карьеры и учебы. Владимир Путин поддержал идею квот для студентов, которые имеют ограничения по здоровью.

Фото, видео: ТАСС / Михаил Климентьев, 5-tv.ru

Российский международный олимпийский университет в Сочи отмечает — десять лет. Учеников и преподавателей поздравил Владимир Путин. В вузе готовят специалистов в области спортивного менеджмента для отечественной и мировой индустрии спорта. Это единственный образовательный и исследовательский центр в мире, где выпускникам выдают дипломы с олимпийскими кольцами.

«За последние три года в международном рейтинге постдипломных образовательных программ по спортивному менеджменту университет занимает уверенное второе место в Европе и десятое в мире», — отметил Владимир Путин.

Отдельно президент пообщался с паралимпийцами. Заверил, что государство продолжит делать все возможное, чтобы поддерживать спортсменов.

«За десять лет я всего лишь второй студент из паралимпийской семьи. Попросить как-то, может выделять квоты для паралимпийцев. Желающих даже в этом зале не мало», — сказал чемпион паралимпийских игр по футболу Иван Потехин.

«Хорошо, обязательно. Я сам, честно говоря, до этого не додумался. Спасибо, что подсказали, будем делать», — ответил президент России.

Президент отметил, что паралимпийцы своими достижениями показывают пример мужества и силы духа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, кто стал последним соперником сборной России в групповом этапе ЧЕ-2020.

Читайте также

Вопросы подготовки к Универсиаде-2019 обсуждают в Красноярске

Путин попросил воздержаться от эйфории по поводу положительного решения CAS
+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.14
-0.27 71.06
0.09
Гороскоп на 3 декабря: Луна в Рыбах благоприятствует романтическим делам

Последние новости

1:14
Пассажиры автобуса пострадали в ДТП с грузовиком в Подмосковье
1:03
Элтон Джон выбросил сумку Gucci за 250 тысяч рублей
0:52
Причина обрушения части дома под Белгородом, где один погиб и шестеро пострадали
0:41
Премьер-министр Финляндии ушел в отставку
0:28
Глава Белгородской области пообещал выплатить каждому жильцу разрушенного дома по 30 тысяч
0:14
Мужчина погиб в результате обрушения части дома после взрыва газа под Белгородом

Сейчас читают

Введение во храм Пресвятой Богородицы: почему нельзя спешить 4 декабря
Шокирующие кадры обрушения балкона после хлопка газа в доме под Белгородом
Как западные СМИ отреагировали на запуск «Силы Сибири»

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]