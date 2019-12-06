Продюсер «Ласкового мая» сбросил 38 килограммов после спора с Малаховым

Андрей Разин на всю страну заявил, что хочет сбросить лишний вес еще в начале октября прошлого года — в программе Андрея Малахова. Продюсер «Ласкового Мая» пообещал телеведущему, что вернет себе форму к весне, начал тренироваться и плавать, сообщает «Вокруг ТВ».

По словам Андрея Разина, за этот период ему удалось сбросить 38 килограммов, причем не только за счет активных тренировок, но и благодаря смене питания. Он попробовал на себе методику, благодаря которой Алла Пугачева избавилась от 20 лишних килограммов.

Instagram @razin_andrei_lm

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Андрей Разин не остался в стороне от конфликта Кудрявцевой и Шепелева.