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  4. Продюсер «Ласкового мая» сбросил 38 килограммов после спора с Малаховым

Продюсер «Ласкового мая» сбросил 38 килограммов после спора с Малаховым

, 17:28 | Алиса Старжевская Фото 37

Андрей Разин сдержал обещание, которое дал больше года назад телеведущему.

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Андрей Разин на всю страну заявил, что хочет сбросить лишний вес еще в начале октября прошлого года — в программе Андрея Малахова. Продюсер «Ласкового Мая» пообещал телеведущему, что вернет себе форму к весне, начал тренироваться и плавать, сообщает «Вокруг ТВ».

По словам Андрея Разина, за этот период ему удалось сбросить 38 килограммов, причем не только за счет активных тренировок, но и благодаря смене питания. Он попробовал на себе методику, благодаря которой Алла Пугачева избавилась от 20 лишних килограммов.

Instagram @razin_andrei_lm

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Андрей Разин не остался в стороне от конфликта Кудрявцевой и Шепелева.

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