«Ей конец»: Разин заступился за Шепелева, угрожая Кудрявцевой

Андрей Разин вступился за Дмитрия Шепелева в его конфликте с Лерой Кудрявцевой. Поддержать телеведущего продюсер «Ласкового мая» решил в своей манере — при помощи угроз его оппонентке.

После того как Шепелев впервые поделился с поклонниками фото с новой возлюбленной, фолловеры спросили, не прикрытие ли это. Дмитрий в свою очередь пошутил, что «приглашал Леру, но она была занята». Кудрявцева, вероятно, решила, что речь идет о ней. Женщину крайне обидел такой комментарий — и она пригрозила раскрыть некие неприятные тайны Шепелева, о которых молчала «из-за Платона», сына телеведущего от Жанны Фриске.

В защиту Шепелева Разин заявил, что и сам знает немало темных тайн Кудрявцевой. Если хоть что-то из известной ему информации будет придадут огласке — Лере «мало не покажется», уверен Андрей.

«Если я рот открою, то ей вообще наступит конец», — цитирует Teleprogramma.pro.

Однако спустя несколько часов Разин, судя по всему, решил взять свои слова обратно — к настоящему времени публикация с провокационными репликами удалена.

Стоит отметить, что Андрей Разин не впервые бросается угрозами и обвинениями в адрес Леры Кудрявцевой. Как сообщал ранее 5-tv.ru, продюсер уже обещал раскрыть все страшные тайны теледивы, став гостем ее шоу. Кроме того, Разин напрямую заявлял, что ведущая «принесла много горя» группе «Ласковый май».