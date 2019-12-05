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В США пообещали пять миллионов долларов за помощь в задержании россиянина Якубца

, 20:08 | Карина Бернтгольц Видео 17

Американские власти считают гражданина РФ лидером хакерской группы Evil Corp, члены которой обвиняются в кибератаках на американские банки.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Jochen Tack, Silas Stein, Ralf-Udo Thiele

Госдепартамент США пообещал заплатить пять миллионов долларов тому, кто предоставит информацию, способствующую задержанию россиянина Максима Якубца. Американские власти называют гражданина РФ лидером хакерской группы Evil Corp, и вместе с другими участниками сообщества подозревают его в совершении кибератак на американские банки.

Информация о вознаграждении содержится в заявлении Минфина США.

«Госдепартамент объявил о награде в пять миллионов долларов за информацию, которая приведет к поимке или вынесению приговора в отношении лидера Evil Corp», — цитирует текст документа ТАСС.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 21 ноября 2019 года российский программист Станислав Лисов был приговорен к четырем годам заключения в США. Россиянина осудили за разработку «банковского трояна» NeverQuest и похищение с его помощью более 800 тысяч долларов.

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