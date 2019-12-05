Какое наказание может получить водитель, устроивший ДТП с 13 машинами в Петербурге

Массовая авария и вновь по вине пьяного водителя — в Петербурге. Кадры, снятые на видеорегистратор шокировали даже сотрудников ГИБДД. Audi A7 несется на огромной скорости, вылетает на обочину и словно в боулинге сносит 11 автомобилей.

Очевидцы оценили происходящее как дорожный апокалипсис. Удар был такой силы, что теперь на Выборгском шоссе нет разделительного забора длиной метров пятнадцать-двадцать. Остались лишь искореженные столбы.

В целом картина массового ДТП выглядит так: Утром из области в сторону центра Петербурга мчится автомобиль. Пытаясь уйти от столкновения с припаркованной машиной, резко берет влево, не справляется с управлением, зацепляет бордюр и вылетает разделительную полосу. После он столкнулся с автомобилями, которые двигались во встречном потоке.

«Материальными выплатами виновник этого треш теста не обойдется. Совокупность всех обстоятельств аварии тянет на уголовную статью», — подчеркивает независимый автоэксперт Дмитрий Попов.

Какое наказание ждет виновника, расскажет Роман Ишмухаметов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что управлявший Audi A7 мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. А на его счету только за последний год зафиксировано 105 нарушений ПДД.