  1. Пятый канал
  4. Источник: Массовое ДТП на Audi A7 устроил водитель со 105 нарушениями ПДД

Источник: Массовое ДТП на Audi A7 устроил водитель со 105 нарушениями ПДД

, 16:51 | Игорь Рязов Видео 508

В МВД сообщили, что за рулем люксового автомобиля сидел 42-летний мужчина. Очевидцы уверяли, что машиной управляла женщина.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ВКонтакте @spb_today

За рулем автомобиля Audi A7, который стал виновником массового ДТП на Выборгском шоссе в Санкт-Петербурге, находился 42-летний мужчина. Об этом сообщили в ГИБДД.

По информации Госавтоинспекции, водитель управлял подменным автомобилем — их дают владельцам люксовых машин на время ремонта основной. Участниками устроенного мужчиной ДТП признаны 13 автомобилей.

Подробнее о виновнике аварии рассказал источник 5-tv.ru в правоохранительных органах. Он сообщил, что за последний год у водителя Audi A7 насчитали 105 нарушений правил дорожного движения (ПДД).

Ранее несколько очевидцев аварии уверяли, что за рулем люксового автомобиля находилась женщина. Одна из свидетельниц ДТП уточнила, что в салоне рядом с ней сидел мужчина.

Как сообщал 5-tv.ru, массовое ДТП в Петербурге произошло утром 5 декабря. Автомобиль Audi A7, по словам очевидцев, мчался на скорости не менее 150 километров в час. В какой-то момент машину занесло на разделительный островок, после чего она полетела в светофор и начала сносить другие автомобили.

Читайте также

+5° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
63.81
-0.38 70.72
-0.39
Рейтинг алкоголиков по знаку зодиака: кому точно не стоит употреблять спиртное?

Последние новости

17:17
Два автомобиля взорвались в сирийском городе Рас-эль-Айн — фото и видео
17:11
Путин исполнит желание ребенка из детдома на Ставрополье
17:06
Приморец пытался спасти подавившуюся собутыльницу топором. Не вышло
17:01
«В своем репертуаре»: Лобода вышла на сцену в платье с экстремальным декольте
16:55
Госдеп США разрешил перебазировать «Морской старт» в Россию
16:51
Источник: Массовое ДТП на Audi A7 устроил водитель со 105 нарушениями ПДД

Сейчас читают

Ксения Собчак рассказала, почему сменила имя сыну
Рейтинг алкоголиков по знаку зодиака: кому точно не стоит употреблять спиртное?
Гороскоп на 5 декабря: Меркурий в Козероге соединяет любящие сердца

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]