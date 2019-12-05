Источник: Массовое ДТП на Audi A7 устроил водитель со 105 нарушениями ПДД

За рулем автомобиля Audi A7, который стал виновником массового ДТП на Выборгском шоссе в Санкт-Петербурге, находился 42-летний мужчина. Об этом сообщили в ГИБДД.

По информации Госавтоинспекции, водитель управлял подменным автомобилем — их дают владельцам люксовых машин на время ремонта основной. Участниками устроенного мужчиной ДТП признаны 13 автомобилей.

Подробнее о виновнике аварии рассказал источник 5-tv.ru в правоохранительных органах. Он сообщил, что за последний год у водителя Audi A7 насчитали 105 нарушений правил дорожного движения (ПДД).

Ранее несколько очевидцев аварии уверяли, что за рулем люксового автомобиля находилась женщина. Одна из свидетельниц ДТП уточнила, что в салоне рядом с ней сидел мужчина.

Как сообщал 5-tv.ru, массовое ДТП в Петербурге произошло утром 5 декабря. Автомобиль Audi A7, по словам очевидцев, мчался на скорости не менее 150 километров в час. В какой-то момент машину занесло на разделительный островок, после чего она полетела в светофор и начала сносить другие автомобили.