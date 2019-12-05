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Виновник массовой аварии на Audi A7 в Петербурге был пьян в момент ДТП

, 17:56 | Игорь Рязов Видео 189

В крови мужчины, управлявшего люксовым автомобилем, обнаружили одно промилле алкоголя.

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Фото, видео: ВКонтакте @spb_today

Виновник массового ДТП на Выборгском проспекте в Санкт-Петербурге был в состоянии алкогольного опьянения в момент аварии. Об этом 5-tv.ru сообщили в ГИБДД.

Водитель Audi A7 согласился пройти освидетельствование. В его крови обнаружили одно промилле спиртного — 0,518 миллиграмма на литр. Этот показатель соответствует легкому алкогольному опьянению.

Как сообщал 5-tv.ru, массовое ДТП произошло утром 5 декабря. Автомобиль Audi A7, по словам очевидцев, мчался на скорости не менее 150 километров в час. В какой-то момент машину занесло на разделительный островок, после чего она полетела в светофор и начала сносить другие автомобили. Пострадали 13 машин.

Позже источник 5-tv.ru в полиции сообщил, что за рулем Audi A7 находился мужчина. У него насчитали 105 нарушений ПДД за год. При этом очевидцы уверяли, что люксовым автомобилем управляла женщина.

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