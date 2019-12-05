Егорова рассказала, почему не смогла выносить ребенка от Миронова

Актриса Татьяна Егорова в программе Андрея Малахова на телеканале «Россия-1» вспомнила о своих отношениях с актером Андреем Мироновым. Они встретились на сцене в Риге, и после этого их отношения длились 21 год. Известно, что Егорова так и не стала мамой. Женщина призналась, что не жалеет о том, что не родила ребенка от Миронова.

«Вы знаете, это была такая атмосфера. При этом дети рождаются больные, уроды. Все не хотели! Вы понимаете, так случилось. Я сделала выбор, а Бог взял и отнял у меня это все. Значит, так надо, надо смириться. Я не страдаю от этого», — пояснила артистка.

Звезда театра и кино в итоге забеременела, но многие уговаривали ее сделать аборт. Однако Татьяна решила оставить ребенка, но потом упала и произошел выкидыш. Она призналась, что это был не единичный случай, но в то время все силы актриса бросила на работу в театре. По словам знаменитости, даже в астрологии ей было предсказано, что у нее не будет детей или они будут больные.

«Он (Андрей Миронов) совсем больной был. И психически там все было разрушено с молодых лет. И физически там все было не очень. Знаете, надо знать от кого рожать. Я так сейчас счастлива, что у меня нет детей. Потому что я смотрю на детей своих друзей, и мне тогда страшно. У меня кошка болеет, и я уже не в себе», — добавила Егорова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Мария Миронова высмеяла заявление о своем отце.