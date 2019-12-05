На одной из опор Крымского моста появилось граффити с легендарными персонажами: котом Мостиком и псом Цыганом. 5-tv.ru публикует «ускоренное» видео создания рисунка.

На кадрах видно, что граффити рисовали сверху вниз. Для этого рабочие возвели строительные леса почти во всю высоту опоры Крымского моста. По мере готовности рисунка они разбирали леса, спускаясь вниз.

В инфоцентре Крымского моста уточнили, что граффити высотой 20 метров нанесено на одной из автодорожных опор. Рисунок смогут увидеть пассажиры поездов и кораблей, которые направляются с материка на полуостров.

Ростовой портрет мужчины посвящен команде строителей Крымского моста. На руках он держит кота Мостика, которого еще котенком приютили и выкормили мостостроители. У ног мужчины сидит пес Цыган, который провел на стройплощадке четыре года, увидев все этапы работы.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с двухэтажным поездом, который мчится по Крымскому мосту.