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Видео: двухэтажный поезд мчится по Крымскому мосту

, 18:40 | Алиса Старжевская Видео 296

Жители полуострова стали свидетелями тестового запуска состава «Крымской железной дороги».

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Фото, видео: most.life, ВКонтакте @kerch_most_ru

Двухэтажный поезд, проходящий через Керченский пролив, очевидцы засняли на видео и выложили в сеть. На кадрах видно, как пустой состав летит по Крымскому мосту.

Агентство «Крыминформ» уточнило в своем Twitter-аккаунте, что жители республики увидели тестовый прогон поезда, который будет запущен между полуостровом и другими российскими регионами в конце декабря. Сейчас также проводится тестирование автоматики с обеих сторон Крымского моста.

Билеты на новый поезд в продаже уже с 8 ноября, и их активно скупают. Например, практически разобрали все билеты в обоих направлениях Москва–Симферополь.

Купить билет можно на сайте оператора или в кассе ж/д вокзала. Первый поезд из Санкт-Петербурга до Крыма отправится 23 декабря, а из Москвы — 24-го.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об открытии скоростной трассы М-11, которая связывает Москву и Петербург.

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