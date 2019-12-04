Видео: двухэтажный поезд мчится по Крымскому мосту

Двухэтажный поезд, проходящий через Керченский пролив, очевидцы засняли на видео и выложили в сеть. На кадрах видно, как пустой состав летит по Крымскому мосту.

Агентство «Крыминформ» уточнило в своем Twitter-аккаунте, что жители республики увидели тестовый прогон поезда, который будет запущен между полуостровом и другими российскими регионами в конце декабря. Сейчас также проводится тестирование автоматики с обеих сторон Крымского моста.

Билеты на новый поезд в продаже уже с 8 ноября, и их активно скупают. Например, практически разобрали все билеты в обоих направлениях Москва–Симферополь.

Купить билет можно на сайте оператора или в кассе ж/д вокзала. Первый поезд из Санкт-Петербурга до Крыма отправится 23 декабря, а из Москвы — 24-го.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об открытии скоростной трассы М-11, которая связывает Москву и Петербург.