«Я крупная, но и жирнее есть»: Сябитова показала взаимоотношения с Гузеевой за кадром

Известная телеведущая и сваха Роза Сябитова опубликовала на своей странице в Instagram небольшую нарезку кадров шоу, которое ведет вместе с коллегой Ларисой Гузеевой. На записи Лариса Гузеева то и дело острит и отпускает шутки в адрес своей соведущей, пишет KP.RU.

Однажды звезда «Жестокого романса» назвала Сябитову «глухой тетерей», в другой раз с иронией отметила, что «убьет ее», а в третий раз пошутила насчет лишнего веса своей коллеги по телешоу.

«Я крупная, но и жирнее есть, чем я. И хабалистей», — заявила артистка, глядя на Сябитову. А когда заметила грустное выражение на лице свахи, поспешила ее утешить.

«Да не ты! Что ты плачешься, сидишь?!» — воскликнула Гузеева.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Роза Сябитова (@syabitova_roza) 5 Дек 2019 в 4:47 PST

Комментируя колкости ведущей в свой адрес, Роза Сябитова отметила, что представляет себя своеобразной «грушей» для упражнений в остроумии Ларисы Гузеевой. В то же время сваха призналась, что не держит зла на свою коллегу. Вслед за зрителями она воспринимает происходящее с юмором.

«У нас на программе — я человек — груша. А упражняется на мне Лариса Гузеева. Я не обижаюсь, потому что она это делает с искренней любовью», — написала звезда.

В завершение своего поста она призналась, что испытывает ответную любовь к Гузеевой, вместе с которой уже в течение многих лет пользуется небывалой полярностью среди зрителей.

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