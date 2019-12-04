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Фолловеры раскритиковали Розу Сябитову, посоветовавшую не тратить деньги

, 22:16 | Анастасия Игонина Фото 39

Главная сваха страны решила дать поклонникам совет по экономии, но в ответ получила критику за далекие от реальности рассуждения.

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Фото, видео: Instagram @syabitova_roza

Роза Сябитова поделилась с поклонниками секретом, который позволит сохранить заработанные деньги. Мудростью ведущая поделилась на своей странице в Instagram.

«Раз я на программе отвечаю за секс и деньги, дам полезный совет про деньги», — объясняет свое решение звезда.

Сябитова посоветовала подписчикам, получив какую-то сумму на руки, не начинать тратить ее сразу, а дать ей «отлежаться» несколько дней. Главная сваха страны разъяснила: за это время человек успевает осознать, что деньги действительно его и привыкает думать, что располагает определенной суммой. Поэтому ненужных трат наверняка получится избежать.

Instagram @syabitova_roza

Однако пользователи восприняли совет с недоумением. Многие упрекнули телеведущую в том, что она не осознает уровень дохода своих фолловеров.

«Когда ждешь зарплату, а потом даешь ей отлежаться дней пять, а жизнь тоже заморозить дней на пять, чтобы кушать не хотелось?»

«Ну когда зарплата в 16 тысяч рублей — невозможно их оставить на „отлежку“. Нужно за все заплатить: сад, коммунальные и прочие платежи», — возмущены юзеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Роза Сябитова рассказала о сексуальности женщин за 50.

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