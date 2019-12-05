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  4. Задержан экс-замминистра транспорта Подмосковья Алексей Валов

Задержан экс-замминистра транспорта Подмосковья Алексей Валов

, 22:58 | Алиса Маркова 59

Чиновника подозревают во взяточничестве.

Фото: официальный сайт Мособлдумы

За взяточничество был задержан бывший заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Валов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

«Алексей Валов задержан по подозрению в получении взятки. В пятницу следствие планирует ходатайствовать о его аресте», — рассказал информатор агентства.

Еще один источник ТАСС сообщил, что в среду в Подмосковье также задержали заместителя директора Щелковского муниципального учреждения, которое оказывает ритуальные услуги и контролирует работу кладбищ, Георгия Волосевича.

«Следствие просило заключить Волосевича под стражу, но Бабушкинский суд отправил его под домашний арест», — отметил источник агентства.

Георгий Волосевич также подозревается в получении взятки в особо крупном размере. В пресс-службе суда подтвердили, что следователи просили арестовать Волосевича на два месяца, до 4 февраля.

С 2014 гола Алексей Валов был главой администрации Щелковского района, а с 2017 года занимал пост главы района. В 2019 году его назначили на должность заместителя министра транспорта Подмосковья.

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