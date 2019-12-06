Седовласая возлюбленная Киану Ривз рада выводам ученых о вреде краски для волос

Седовласая герлфренд Киану Ривз художница Александра Грант нашла подтверждение своей теории о губительном влиянии краски для волос на женское здоровье, и написала об этом в Instagram.

Дело в том, что американские ученые выявили зависимость между использованием стойкой краски для волос и средств для их выпрямления с развитием рака груди.

Как известно Грант в свои 46 лет совершенно седая, и злопыхательницы по всему свету недоумевали, как же их любимый красавчик мог выбрать себе такую женщину.

Возлюбленная звезды трилогии «Матрица» не обращает внимания на подобные едкие замечания, и невозмутимо прокомментировала исследование ученых.

«Я совершенно неожиданно поседела, когда мне было только 20 с хвостиком лет, и в какой только цвет я свои волосы не красила, пока меня не осенило — насколько это все токсично», — поделилась она с подписчиками воспоминаниями.

По словам Александры, когда ей исполнилось 30 с небольшим лет, она приняла решение раз и навсегда оставить волосы седыми.

«Я уважаю и поддерживаю то, что каждая женщина может выбирать, как она хочет выглядеть на каждом этапе своей жизни. Но в случае, если она из-за стандартов красоты может погубить себя, что ж, давайте обсудим эти стандарты красоты», — добавила она, пожелав всем любви.

Instagram @grantalexandra

Стоит отметить, что при упоминании в своем посте слова «женщина» Грант употребляет новый термин, вошедший в обиход в английском языке в 2015 году. Вместо привычного woman она пишет womxn, что также включает в себя трансгендеров и всех женщин с небелым цветом кожи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о результатах масштабного исследования о развитии рака груди у женщин, регулярно пользовавшихся стойкой краской для волос. Также специально для 5-tv.ru эксперты прокомментировали результаты научной работы американских ученых.