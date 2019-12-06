Историка Соколова из «Бутырки» доставили в психиатрическую клинику

Доцента Олега Соколова направили в психиатрическую клинику для проведения экспертизы его ментального здоровья. Его подозревают в жестоком убийстве аспирантки СПбГУ, с которой у него был роман.

Соколова направили в центр психиатрии имени Сербского. Специалисты учреждения проведут оценку состояния экс-педагога. По информации ТАСС, проверка займет около месяца.

В конце ноября Соколова перевезли из Петербурга в Москву именно для проведения психолого-психиатрической экспертизы. Отправления в клинику подозреваемый несколько дней ожидал в «Бутырке».

Историк Олег Соколов в настоящее время арестован на два месяца — его обвиняют в убийстве собственной студентки Анастасии Ещенко. По версии следствия, он застрелил девушку в своей квартире, а затем разделил ее тело на части и в несколько заходов пытался вынести останки и утопить их в реке Мойке.

Ранее 5-tv.ru писал о том, в каких условиях Соколов содержался в столичной «Бутырке».