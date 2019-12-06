Не то, что мы подумали: Джастин Тимберлейк извинился за «измену» жене

Известный американский певец Джастин Тимберлейк прокомментировал инцидент, который многие приняли за измену. Артист принес извинения за фото, на которых он держится за руку с партнершей по фильму.

Актер и музыкант уже восьмой год женат на актрисе Джессике Бил, пара воспитывает четырехлетнего сына. По заявлению Джастина, которое он опубликовал на своей странице в Instagram, в тот день, когда его «застукали» папарацци он просто выпил лишнего — вероятно, это и стало причиной излишней дружелюбности звезды.

«Несколько недель назад я сильно ошибся в своем решении, но позвольте мне уточнить: между мной и моей коллегой ничего не было. Я слишком много выпил в тот вечер и сожалею о своем поведении. Это не тот пример, который я бы хотел преподать своему сыну», — написал Тимберлейк.

Instagram @justintimberlake

Артист также принес публичные извинения супруге и всей своей семье за то, что по его вине они оказались в щекотливой ситуации. Певец с тревогой отметил, что инцидент мог оказаться болезненным для тех, кого он любит.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что украинский пранкер напал на Джастина Тимберлейка.