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  4. В чебоксарской детской больнице матерей с грудничками размещают в коридоре

В чебоксарской детской больнице матерей с грудничками размещают в коридоре

, 7:56 Эфирная новость 32

На условия содержания пациентов в медицинском учреждении пожаловалась мама одного из малышей.

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Фото, видео: РИА Новости / Алексей Сухоруков, 5-tv.ru

В детской больнице в Чебоксарах грудных детей размещают прямо в коридоре. Причем в инфекционном отделении. Шокирующее видео опубликовала мама одного из младенцев. По ее словам, не хватает даже коек — пациентов кладут на скамейки. Руководство больницы объясняет это нехваткой мест в палатах, а также ремонтом, который начался в отделении. Возмущенные пациенты обратились в местный Минздрав с просьбой разобраться в ситуации.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что врачебную тайну раскрыли медсестры областной больницы на Сахалине.

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