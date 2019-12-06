В чебоксарской детской больнице матерей с грудничками размещают в коридоре

В детской больнице в Чебоксарах грудных детей размещают прямо в коридоре. Причем в инфекционном отделении. Шокирующее видео опубликовала мама одного из младенцев. По ее словам, не хватает даже коек — пациентов кладут на скамейки. Руководство больницы объясняет это нехваткой мест в палатах, а также ремонтом, который начался в отделении. Возмущенные пациенты обратились в местный Минздрав с просьбой разобраться в ситуации.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что врачебную тайну раскрыли медсестры областной больницы на Сахалине.