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  4. В Совфеде решили создать общую систему оплаты труда учителей

В Совфеде решили создать общую систему оплаты труда учителей

, 8:29 Эфирная новость 93

В России намерены привести зарплаты педагогов к общему знаменателю во всех школах.

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Фото, видео: ТАСС / Артем Геодакян, 5-tv.ru

Зарплаты учителей России могут привести к единому стандарту. Сенаторы предложили правительству изучить проблему перекосов в окладах педагогов. Об этом «Известиям» сообщил зампред комитета по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов.

По его словам сегодня в стране нет единой системы оплаты труда учителей, а за одинаковую нагрузку педагоги из разных регионов получаю разные зарплаты. Разработка проекта, по оценкам сенаторов, может занять около года.

Сегодня по официальной статистике Росстата средняя зарплата учителей в России составляет около 40 тысяч рублей. Больше всех зарабатывают педагоги на Чукотке — 99 тысяч рублей. А самая низкая зарплата в Северной Осетии — 22 тысячи в месяц.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что зарплату в РФ смогут принудительно списывать со счетов работодателя.

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