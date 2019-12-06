Маршрутка вылетела на остановку с людьми в Челябинске. Авария произошла на пересечении проспекта Победы и улицы Российская.
Обстоятельства ЧП устанавливаются. Информация о пострадавших пока не поступала.
Сегодня, 9:25 | Светлана Шевченко Происшествия Срочная новость 57
Авария произошла на пересечении проспекта Победы и улицы Российская.
Маршрутка вылетела на остановку с людьми в Челябинске. Авария произошла на пересечении проспекта Победы и улицы Российская.
Обстоятельства ЧП устанавливаются. Информация о пострадавших пока не поступала.
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