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Маршрутка вылетела на остановку с людьми в Челябинске

, 9:25 | Светлана Шевченко Срочная новость 57

Авария произошла на пересечении проспекта Победы и улицы Российская.

Маршрутка вылетела на остановку с людьми в Челябинске. Авария произошла на пересечении проспекта Победы и улицы Российская.

Обстоятельства ЧП устанавливаются. Информация о пострадавших пока не поступала.

 

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