Более 400 человек эвакуировано из-за пожара в отеле в Паттайе

Больше 400 человек эвакуировали из-за пожара в одном из отелей в Таиланде. ЧП произошло около четырех утра в городе Паттайя.

Охранник заметил дым на балконе одного из номеров. Затем появилось пламя, а сильный ветер раздул его до крупного пожара. Никто не пострадал.

В номерах проживали десятки иностранных туристов. В российском посольстве сообщили, что сведений о россиянах, отдыхающих в этом отеле пока нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что уплывших на каяках россиян почти сутки с вертолетов искали в Таиланде.