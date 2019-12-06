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Более 400 человек эвакуировано из-за пожара в отеле в Паттайе

, 13:29 Эфирная новость 84

Дым на балконе одного из номеров заметил охранник отеля около четырех утра.

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Фото, видео: Twitter @thaimythbuster, 5-tv.ru

Больше 400 человек эвакуировали из-за пожара в одном из отелей в Таиланде. ЧП произошло около четырех утра в городе Паттайя.

Охранник заметил дым на балконе одного из номеров. Затем появилось пламя, а сильный ветер раздул его до крупного пожара. Никто не пострадал.

В номерах проживали десятки иностранных туристов. В российском посольстве сообщили, что сведений о россиянах, отдыхающих в этом отеле пока нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что уплывших на каяках россиян почти сутки с вертолетов искали в Таиланде.

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