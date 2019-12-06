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  4. Уплывших на каяках россиян почти сутки с вертолетов искали в Таиланде

Уплывших на каяках россиян почти сутки с вертолетов искали в Таиланде

, 9:40 | Ниса Мурзанаева Видео 49

Туристы успели сообщить друзьям, что из-за сильной бури не могут вернуться в отель.

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Фото, видео: pattayapeople.ru

Четырех российских туристов удалось спасти с помощью вертолетов в Таиланде. Россияне на двух каяках не могли выплыть на берег из-за шторма в районе острова Ко Чанг. Местная полиция задействовала в поисках несколько плавсредств и воздушное судно, пишет ТАСС.

Россияне отправившиеся на соседний остров попали в сильную бурю. Осознав, что не могут самостоятельно добраться до береговой линии, они попросили помощи у друзей на земле. Последние сообщили о происшествии полиции Таиланда. Правоохранителями была организована масштабная поисковая операция. Каяки с туристами обнаружили местные рыбаки. Пострадавшие мужчины и женщины в возрасте от 32 до 44 лет были доставлены на берег.

Потерпевшие были сильно напуганы и истощены от недостатка пищи и воды. Власти Таиланда обеспечили россиян всем необходимым, им была оказана медпомощь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что застрявших в тайге Бурятии туристов эвакуировал вертолет Ми-8.

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