  1. Пятый канал
  4. Кота, канареек и оружие достали из-под руин взорвавшегося под Белгородом дома

Кота, канареек и оружие достали из-под руин взорвавшегося под Белгородом дома

, 13:11 | Светлана Александрова 99

Для пострадавших выделены восемь квартир в маневренном фонде, новые квартиры обещают построить к середине лета.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Антон Вергун

Живого кота и клетку с канарейками, а также пять единиц охотничьего оружия, уцелевшую мебель и документы достали спасатели из-под обломков дома в поселке Яковлево Белгородской области, где 3 декабря взорвался газ. Об этом сообщил представитель администрации Яковлевского городского округа Максим Бабанин.

«Сейчас идет разбор завалов на месте взорвавшегося дома, спасатели постепенно выносят и передают людям их вещи. На четвертом этаже жил кот, его заметили среди обломков и поймали, хотя он очень боялся, и передали хозяевам <…> Достали канареек и тоже отдали хозяйке. Еще пять жителей из пяти квартир владели охотничьим оружием, его тоже достали и передали владельцам», — цитирует Бабанина ТАСС.

По его словам, лишившимся жилья в маневренном фонде поселка Яковлево и ближайших населенных пунктах выделены восемь квартир, сейчас их готовят к заселению, проводят в них уборку. Пострадавшие смогут жить там до тех пор, пока для них не построят квартиры. Предполагается, что новый дом на улице Северной в Яковлево будет сдан к июлю 2020 года.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в результате взрыва бытового газа в четырехэтажном жилом доме под Белгородом погиб один и ранены шесть человек. В здании с одним подъездом было всего 12 квартир, четыре из них полностью разрушены, остальные сильно повреждены. Прописаны в доме были 24 жильца, но фактически проживали 34 человека.

Читайте также

+3° Атмосферное давление 743 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
63.81
-0.38 70.72
-0.39
Гороскоп на 6 декабря: растущая Луна в Овне подтолкнет на решительные действия

Последние новости

14:31
Порошенко советует Зеленскому избегать встреч с Путиным с глазу на глаз в Париже
14:25
Нелли Ермолаева не хочет отправлять сына в детский сад из-за прививок
14:17
Кадры с места обысков по делу об убийстве главы ЦПЭ Ингушетии Эльджаркиева
14:10
Делегаты из 20 стран прибыли в Петербург на Арктический форум
14:04
Сестра Бузовой получила перелом в темной квартире
13:55
Задержан глава ОПГ, причастной к убийству главы ЦПЭ Ингушетии Эльджаркиева

Сейчас читают

«Без сюсюканья»: Виторган показал братскую любовь своих сыновей
Дмитрий Шепелев показал квартиру, в которой живет с новой возлюбленной и сыном
Ксения Собчак рассказала, почему сменила имя сыну

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]