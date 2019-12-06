Кота, канареек и оружие достали из-под руин взорвавшегося под Белгородом дома

Живого кота и клетку с канарейками, а также пять единиц охотничьего оружия, уцелевшую мебель и документы достали спасатели из-под обломков дома в поселке Яковлево Белгородской области, где 3 декабря взорвался газ. Об этом сообщил представитель администрации Яковлевского городского округа Максим Бабанин.

«Сейчас идет разбор завалов на месте взорвавшегося дома, спасатели постепенно выносят и передают людям их вещи. На четвертом этаже жил кот, его заметили среди обломков и поймали, хотя он очень боялся, и передали хозяевам <…> Достали канареек и тоже отдали хозяйке. Еще пять жителей из пяти квартир владели охотничьим оружием, его тоже достали и передали владельцам», — цитирует Бабанина ТАСС.

По его словам, лишившимся жилья в маневренном фонде поселка Яковлево и ближайших населенных пунктах выделены восемь квартир, сейчас их готовят к заселению, проводят в них уборку. Пострадавшие смогут жить там до тех пор, пока для них не построят квартиры. Предполагается, что новый дом на улице Северной в Яковлево будет сдан к июлю 2020 года.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в результате взрыва бытового газа в четырехэтажном жилом доме под Белгородом погиб один и ранены шесть человек. В здании с одним подъездом было всего 12 квартир, четыре из них полностью разрушены, остальные сильно повреждены. Прописаны в доме были 24 жильца, но фактически проживали 34 человека.