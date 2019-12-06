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Корабль «Прогресс МС-13» с новогодними подарками запущен на МКС

, 12:55 | Ниса Мурзанаева Видео 27

На международную космическую станцию отправлен груз массой 2,48 тонны.

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Фото, видео: Роскосмос

Грузовой корабль «Прогресс МС-13» запущен на Международную космическую станцию (МКС) с площадки космодрома «Байконур».

Кораблю предстоит доставить на МКС груз массой 2,48 тонны. В космическую «посылку» войдут новогодние подарки для экипажа, топливо, кислород, питьевая вода и другое.

Полет «Прогресса МС-13» в 2019 году станет 21-м по счету космическим запуском для «Роскомоса». Сообщается, что корабль проведет в космосе трое суток и пристыкуется к модулю «Пирс» в понедельник, 9 декабря, в 13 часов 38 минут по московскому времени.

Запуск корабля «Прогресс МС-13» с космодрома Байконур был запланирован на 2 декабря. Однако при проверке бортовых систем были выявлены серьезные неполадки, из-за которых полет пришлось перенести.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что перед Новым годом «Роскосмос» запустит в космос стеклянный шар.

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