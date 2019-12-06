Склад с лакокрасочными материалами горел в Хабаровске

В Хабаровске загорелся склад с лакокрасочными материалами. Площадь возгорания - 400 квадратных метров. Пожару был присвоен повышенный номер сложности. Существовала вероятность, что огонь перекинется на соседние здания. Работу спасателей затрудняло сильное задымление. Из помещения удалось вынести баллоны с пропаном, чтобы избежать взрывов.

Через несколько часов пожар удалось ликвидировать. О пострадавших не сообщается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о пожаре в административном здании в Екатеринбурге на площади в 1200 квадратных метров.