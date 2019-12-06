  1. Пятый канал
  4. Склад с лакокрасочными материалами горел в Хабаровске

Склад с лакокрасочными материалами горел в Хабаровске

, 16:36 Эфирная новость 27

Площадь возгорания — 400 квадратных метров. Работу спасателей затрудняло сильное задымление.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю, 5-tv.ru

В Хабаровске загорелся склад с лакокрасочными материалами. Площадь возгорания - 400 квадратных метров. Пожару был присвоен повышенный номер сложности. Существовала вероятность, что огонь перекинется на соседние здания. Работу спасателей затрудняло сильное задымление. Из помещения удалось вынести баллоны с пропаном, чтобы избежать взрывов.

Через несколько часов пожар удалось ликвидировать. О пострадавших не сообщается. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал о пожаре в административном здании в Екатеринбурге на площади в 1200 квадратных метров.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
63.72
-0.09 70.76
0.04
Гороскоп на 6 декабря: растущая Луна в Овне подтолкнет на решительные действия

Последние новости

17:28
Продюсер «Ласкового мая» сбросил 38 килограммов после спора с Малаховым
17:20
Меркель впервые посетила Освенцим за четыре срока на посту канцлера ФРГ
17:11
«Нация деградирует»: Лидер «Ногу свело!» заявил, что россиян «убивают»
16:58
Как повышение МРОТ с 1 января отразится на жизни россиян
16:53
Очевидцы сообщают о стрельбе на военно-морской базе в США во Флориде
16:52
Новогоднее кино: два фильма Рязанова попали в список любимых у россиян

Сейчас читают

Сергей Лазарев рассказал о том, хочет ли он жениться
Как правильно пить на новогоднем корпоративе, чтобы не стать позором вечеринки
Ксения Собчак рассказала, почему сменила имя сыну

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]