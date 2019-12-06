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Путин надеется, что РФ и Украина найдут приемлемое решение по транзиту газа

, 16:21 | Сергей Зеленский Видео 48

Действующий контракт между «Нафтогазом» и «Газпромом» истекает уже через три недели.

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Фото, видео: ТАСС / Михаил Метцель, 5-tv.ru

Президент РФ Владимир Путин выразил надежду на то, что российская и украинская стороны найдут взаимоприемлемое решение по транзиту газа в страны Европы. Об этом российский лидер заявил в Сочи в ходе встречи с бизнесменами из ФРГ.

«Мы сейчас, как вы знаете, ведем переговоры с нашими украинскими партнерами, они проходят в Вене, я так вижу, что с обеих сторон звучат запросные позиции, прямо скажу, достаточно трудно реализуемые, — сказал Путин. — Но, надеюсь, что все-таки участники этих переговоров, а это, прежде всего, хозяйствующие субъекты с обеих сторон, найдут приемлемые для них решения».

Глава российского государства вновь подчеркнул, что ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» не означает, что Россия откажется от транзита газа через Украину, так как его функционирование — это вопрос экономической целесообразности.

Ранее Путин признал, что условия Украины по транзиту российского газа неприемлемы, но подчеркнул, что Москва готова сохранить транзит голубого топлива через территорию Незалежной.

Контракт между «Нафтогазом» и «Газпромом» на транзит российского газа в Европу истекает 31 декабря 2019 года.

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