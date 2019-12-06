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  4. Дочь Алека Болдуина снова разделась для фото — отец уже смирился

Дочь Алека Болдуина снова разделась для фото — отец уже смирился

, 16:42 | Игорь Рязов Фото 245

На откровенных снимках 24-летняя модель продемонстрировала множество татуировок. В частности, розу в зоне бикини.

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Фото, видео: Instagram @irelandbasingerbaldwin

Модель Айрленд Болдуин, дочь голливудских звезд Ким Бейсингер и Алека Болдуина, выложила на своей странице в Instagram два фото в нижнем белье. В этот раз отец не стал реагировать на откровенные снимки дочери.

«Стив сделал несколько фото со мной и вот часть из них», — подписала фото Айрленд.

На первом снимке она запечатлена только в белом бюстгальтере и черных трусиках. На ее теле можно увидеть множество татуировок. Так, на левой руке красуется череп, вампирские клыки, персонажи из Hello Kitty и «Тоторо» и другие рисунки. В зоне бикини можно увидеть розу.

Instagram @irelandbasingerbaldwin

Подписчики сочли снимки горячими. Дочери Болдуина предлагали руку и сердце, хвалили выбранный для фотосессии костюм, а также вспоминали ее маму.

«Горячо!»

«Выходи за меня!»

«Богиня, отличная комбинация цветов»;

«Такая же притягательная, как мама», — написали пользователи.

Отец Айрленд никак не отреагировал на откровенные снимки. Как сообщал 5-tv.ru, ранее Алек Болдуин не скрывал своего шока от абсолютно голого фото старшей дочери. Теперь, видимо, смирился.

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