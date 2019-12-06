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  4. Из угнанной иномарки похитили 3,8 миллиона рублей наличных в Санкт-Петербурге

Из угнанной иномарки похитили 3,8 миллиона рублей наличных в Санкт-Петербурге

, 16:15 | Ниса Мурзанаева Видео 66

Находившийся в салоне бриллиант стоимостью 1,5 миллиона рублей злоумышленники не тронули.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Из салона угнанной иномарки похитили несколько миллионов рублей наличных денег в Санкт-Петербурге. Также в машине находился бриллиант, который злоумышленники почему-то не тронули.

Машину Toyota Land Cruiser Prado угнали накануне с одной из парковок на Новоизмайловском проспекте. Автомобиль был обнаружен во Фрунзенском районе Северной столицы. Из иномарки украли 3,8 миллиона рублей. Бриллиант, который владелец оценивает в 1,5 миллиона рублей, преступники оставили в салоне.

По факту происшествия правоохранителями возбуждено уголовное дело. В настоящий момент правонарушитель разыскивается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что из всемирно известной музейной сокровищницы «Зеленый свод» в Дрездене были украдены бриллиантовые гарнитуры, которые эксперты считают бесценными.

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