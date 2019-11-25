Кража века! Из сокровищницы «Зеленый свод» в Дрездене похитили драгоценности XVIII века

В Дрездене ограбили крупнейшую сокровищницу Европы — музей «Зеленый свод» до этого дня считался неприступной крепостью.

Однако грабители придумали отвлекающий маневр, подожгли трансформатор, оставив без электричества несколько крупнейших объектов в центре города.

Сумма похищенного официально не сообщается. Эксперты говорят, что королевские гарнитуры из брильянтов бесценны. Их невозможно продать на черном рынке, но можно разобрать и продать по частям, лишив исторической ценности.

Виталий Чащухин про кражу века.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что неизвестные отобрали у мужчины 30 млн рублей возле аэропорта Екатеринбурга.