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  4. Кража века! Из сокровищницы «Зеленый свод» в Дрездене похитили драгоценности XVIII века

Кража века! Из сокровищницы «Зеленый свод» в Дрездене похитили драгоценности XVIII века

, 19:27 Эфирная новость 115

Неизвестные вынесли бриллиантовые гарнитуры из всемирно известной музейной сокровищницы.

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Фото, видео: Wikipedia.org, 5-tv.ru

В Дрездене ограбили крупнейшую сокровищницу Европы — музей «Зеленый свод» до этого дня считался неприступной крепостью.

Однако грабители придумали отвлекающий маневр, подожгли трансформатор, оставив без электричества несколько крупнейших объектов в центре города.

Сумма похищенного официально не сообщается. Эксперты говорят, что королевские гарнитуры из брильянтов бесценны. Их невозможно продать на черном рынке, но можно разобрать и продать по частям, лишив исторической ценности.

Виталий Чащухин про кражу века.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что неизвестные отобрали у мужчины 30 млн рублей возле аэропорта Екатеринбурга.

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