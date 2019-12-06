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«Нация деградирует»: Лидер «Ногу свело!» заявил, что россиян «убивают»

, 17:11 | Игорь Рязов Видео 55

Переехавший в США музыкант добавил, что зарабатывает преимущественно на российской публике.

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Фото, видео: Instagram @max_pokrovskiy, www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda, Razhden Gamezardashvili, Nadezhda Lebedeva, Victor Lisitsyn

Лидер группы «Ногу свело!» Максим Покровский заявил, что российская нация деградирует. Своим мнением он поделился в интервью порталу 66.ru.

«Народ убивает алкоголизм, смертность, нищета. Нация деградирует. Просто она хорошая и сильная, поэтому ее убивают, а она выживает», — сказал Покровский.

По его словам, с 1917 года над российским народом поставили множество опытов, поэтому теперь он «подубит, в том числе генетически». Однако остроумия россияне не потеряли.

«Я ощущаю талант и остроумие наших людей, когда читаю комментарии в социальных сетях. Народ такое пишет на нашей странице, что я иногда отвечаю: „Какие же у нас остроумные подписчики!“», — отметил музыкант.

Лидер «Ногу свело!» также рассказал о жизни в США. Жить одновременно на двух континентах сложно, но «безумно увлекательно». Возвращаться в России приходится за заработками.

«В России у нас есть наша публика, которая нас любит и которой мы отвечаем взаимностью. Публика нас кормит. И не только материально, но и морально», — объяснил Покровский.

В мае лидер «Ногу свело!» дал интервью 5-tv.ru. Тогда Максим Покровский рассказал о дочери, которая живет в США и планах на будущее.

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