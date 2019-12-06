Расставание с иллюзиями: Тенденции 2020 года для всех знаков зодиака

Главной тенденцией 2020 года для всех знаков зодиака станет расставание со слишком оптимистичными иллюзиями. Об этом сообщила профессиональный астролог Юлия Соколова.

♈ Овен

Многие Овны в 2020 году будут заняты борьбой «за место под Солнцем». Некоторым удастся выйти на новый социальный уровень и продвинуться по карьерной лестнице. Для других есть риск обольщения ложными перспективами. Главный совет: не принимайте решения импульсивно и не верьте слишком заманчивым обещаниям. Самым напряженным и ответственным периодом станет осень 2020 года.

♉ Телец

Тельцов в 2020 году будут волновать фундаментальные вопросы бытия: поиск своего предназначения и смысла жизни. Появится тяга к путешествиям, знакомству с другими странами и культурами. В мае и июне внимания потребуют финансы и основной источник дохода. Осенью возможны конфликты на работе и в бизнесе. Разобраться в причинах получится, скорее всего, не раньше декабря.

♊ Близнецы

Близнецам в 2020 году нужно быть очень острожными с деньгами. Лучше всего хранить их у себя: не одалживать крупные суммы и никуда не вкладывать. Весной многим захочется перемен. Кто-то ограничится сменой имиджа, а кто-то пойдет дальше. В отношениях наступит нестабильный период. Устаканится все к осени.

♋ Рак

Раки в 2020 году будут чаще знакомится с людьми. Нельзя сказать, что все общение будет позитивным — возможны конфликты в браке, работе и бизнесе. Как никогда тщательно нужно готовиться к экзаменам или аттестации. Летом у Раков могут быть тайные романы. Осенью возможен пересмотр планов на жизнь, целей.

♌ Лев