Расставание с иллюзиями: Тенденции 2020 года для всех знаков зодиака

Главной тенденцией 2020 года для всех знаков зодиака станет расставание со слишком оптимистичными иллюзиями. Об этом сообщила профессиональный астролог Юлия Соколова.
♈ Овен
Многие Овны в 2020 году будут заняты борьбой «за место под Солнцем». Некоторым удастся выйти на новый социальный уровень и продвинуться по карьерной лестнице. Для других есть риск обольщения ложными перспективами. Главный совет: не принимайте решения импульсивно и не верьте слишком заманчивым обещаниям. Самым напряженным и ответственным периодом станет осень 2020 года.
♉ Телец
Тельцов в 2020 году будут волновать фундаментальные вопросы бытия: поиск своего предназначения и смысла жизни. Появится тяга к путешествиям, знакомству с другими странами и культурами. В мае и июне внимания потребуют финансы и основной источник дохода. Осенью возможны конфликты на работе и в бизнесе. Разобраться в причинах получится, скорее всего, не раньше декабря.
♊ Близнецы
Близнецам в 2020 году нужно быть очень острожными с деньгами. Лучше всего хранить их у себя: не одалживать крупные суммы и никуда не вкладывать. Весной многим захочется перемен. Кто-то ограничится сменой имиджа, а кто-то пойдет дальше. В отношениях наступит нестабильный период. Устаканится все к осени.
♋ Рак
Раки в 2020 году будут чаще знакомится с людьми. Нельзя сказать, что все общение будет позитивным — возможны конфликты в браке, работе и бизнесе. Как никогда тщательно нужно готовиться к экзаменам или аттестации. Летом у Раков могут быть тайные романы. Осенью возможен пересмотр планов на жизнь, целей.
♌ Лев
Львам 2020 год откроет новые перспективы в работе по найму. Это касается как обычных рабочих, так и руководителей. Всем придется адаптироваться к стремительно меняющимся правилам. Важно в таком активном графике не забывать про себя и свое здоровье. В июне Львы захотят пересмотреть свою жизнь и что-то кардинально в ней изменить. Приступать к этому лучше после Дня Рождения.
♍ Дева
Девы в 2020 году будут расширять свои творческие возможности. Тех, кто еще не начал заниматься крупным проектом, ждет возможность присоединиться к нему. Только помните, что риски не всегда оправданны. Особенную расчетливость следует проявить осенью. Финансовые дела в это время года могут идти хуже, чем обычно. Не паникуйте, это временно.
♎ Весы
Весам 2020 год сулит значительные приобретения. Речь идет о покупке недвижимости, дорогом ремонте или пополнении в семье. Одной из важнейших тем года станут домашние дела. В делах придется часто искать компромиссы. В мае и июне представится возможность отправиться в долгожданное путешествие.
♏ Скорпион
Скорпионов в 2020 году ждет много суеты: море новой информации, знакомств и поездок. Имейте в виду, что случайные события будут играть особенно важную роль. В мае и июне постарайтесь взять отпуск и снизить нагрузку. Это время, когда могут обостриться хронические заболевания.
♐ Стрелец
Стрельцам предстоящий год сулит хорошие перспективы для увеличения дохода. Особенно, работникам в сферах образования и туризма, а также бизнесменам с иностранными партнерами. Однако для роста прибыли придется приложить много усилий. Важный период для Стрельцов — лето. Будьте готовы принимать серьезные решения, брать на себя ответственность.
♑ Козерог
Козероги в 2020 году имеют много шансов реализовать масштабный проект или продвинуться по карьерной лестнице. Летом могут измениться обязанности по работе, не исключено, что придется перенести отпуск. Осенью внимания потребуют домашние дела. Возможен капитальный ремонт или даже строительство дома.
♒ Водолей
Дружелюбные Водолеи в наступающем году будут склонны уделять внимание своим интересам. Если вы решили возобновить старые отношения — сделайте это в начале лета. Осень станет наиболее конфликтным периодом в отношениях с родственниками. Яркие любовные романы наиболее вероятны в конце года.
♊ Рыбы
Рыб ждут перемены в круге общения. Летом захочется заняться украшением своего жилья, сделать перестановку мебели или косметический ремонт. Отдельные представители этого знака и вовсе задумаются о переезде. Осенью придется пересмотреть свои расходы. Вкладываться в новый бизнес лучше не стоит.
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