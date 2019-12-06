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Жителю Балаково оторвало кисть взрывом уличной находки

, 21:04 | Игорь Рязов Эксклюзивное интервью 88

Мужчину 42 лет госпитализировали. На месте происшествия работают следователи.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко, 5-tv.ru

Взрывное устройство сдетонировало в одном из домов в городе Балаково Саратовской области. Об этом 5-tv.ru сообщила начальник пресс-службы главка МЧС по Саратовской области Наталья Куличенкова.

Инцидент произошел в пятиэтажном доме на улице Шевченко. Незадолго до взрыва мужчина из квартиры на четвертом этаже принес домой круглый предмет. Он нашел его на улице и решил открыть дома. Когда начал открывать, что-то зашипело и взорвалось.

В МЧС сообщили, что 42-летнему мужчине оторвало кисть руки. Его госпитализировали. Разрушений в квартире нет. Пожара тоже не было.

На месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета. Они устанавливают подробности происшествия.

Ранее 5-tv.ru сообщал о взрыве в жилом доме в Белгородской области. Там произошел хлопок бытового газа.

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