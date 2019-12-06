Певица МакSим заявила, что снова выходит замуж, и показала кольцо

Марина Максимова, более известная как певица МакSим, сообщила на своей странице в Instagram, что выходит замуж. Она также опубликовала два фото с кольцом на безымянном пальце.

«Я сказала «Да“» — подписала снимки МакSим.

Марина продемонстрировала роскошное кольцо с огромным камнем. Также в кадре можно увидеть руку избранника певицы. Его личность пока остается в тайне, пишут Дни.ру.

Instagram @maksimartist

В комментариях подписчики массово поздравляют МакSим с радостным событием.

«Поздравляю!»

«Урааа!»

«Так рада за тебя! Счастья тебе»;

«Счастья и взаимопонимания!» — написали пользователи.

МакSим уже была замужем — в октябре 2008 года она вышла за своего звукорежиссера Алексея Луговцова. В браке родилась дочь Александра. В 2011 году пара развелась. Три года спустя певица родила дочь Марию от бизнесмена Антона Петрова. Об их расставании стало известно в 2015 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певицу МакSим раскритиковали за выбор платья для ежегодной премии «Золотой граммофон».