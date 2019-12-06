  1. Пятый канал
  4. Певица МакSим заявила, что снова выходит замуж, и показала кольцо

Певица МакSим заявила, что снова выходит замуж, и показала кольцо

, 22:24 | Игорь Рязов Фото 749

Звезда пока держит в тайне личность жениха.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @maksimartist

Марина Максимова, более известная как певица МакSим, сообщила на своей странице в Instagram, что выходит замуж. Она также опубликовала два фото с кольцом на безымянном пальце.

«Я сказала «Да“» — подписала снимки МакSим.

Марина продемонстрировала роскошное кольцо с огромным камнем. Также в кадре можно увидеть руку избранника певицы. Его личность пока остается в тайне, пишут Дни.ру.

Instagram @maksimartist

В комментариях подписчики массово поздравляют МакSим с радостным событием.

«Поздравляю!»

«Урааа!»

«Так рада за тебя! Счастья тебе»;

«Счастья и взаимопонимания!» — написали пользователи.

МакSим уже была замужем — в октябре 2008 года она вышла за своего звукорежиссера Алексея Луговцова. В браке родилась дочь Александра. В 2011 году пара развелась. Три года спустя певица родила дочь Марию от бизнесмена Антона Петрова. Об их расставании стало известно в 2015 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певицу МакSим раскритиковали за выбор платья для ежегодной премии «Золотой граммофон».

Читайте также

+4° Атмосферное давление 743 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
63.72
-0.09 70.76
0.04
Расставание с иллюзиями: Тенденции 2020 года для всех знаков зодиака

Последние новости

23:27
Зеленский заявил, что хочет конкретного результата от встречи с Путиным
23:09
Пугачева пришла на премьеру фильма «Тот самый концерт» без мужа и младших детей
22:54
В «Нафтогазе» назвали условия для прекращения газовых споров с «Газпромом»
22:24
Певица МакSим заявила, что снова выходит замуж, и показала кольцо
22:06
Политолог: В Европе понимают деструктивную роль США в современной истории
21:40
«Зенит» победил «Динамо» в матче, с которого массово ушли болельщики

Сейчас читают

Расставание с иллюзиями: Тенденции 2020 года для всех знаков зодиака
Ксения Собчак рассказала, почему сменила имя сыну
Рейтинг алкоголиков по знаку зодиака: кому точно не стоит употреблять спиртное?

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]