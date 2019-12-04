Александр Васильев раскритиковал платье МакSим

Платье МакSим раскритиковал Александр Васильев. Слова историка моды приводит портал 7дней.ру. Ведущий «Модного приговора» отчитал певицу в своей постоянной колонке за выбор наряда для церемонии вручения ежегодной премии «Золотой граммофон».

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На красной дорожке МакSим появилась в длинном парчовом платье с открытым верхом и вырезом спереди. По словам Васильева, 36-летняя артистка выглядит гораздо старше своего возраста — на все 50. И выбранный наряд усугубляет этот недостаток.

«Парчовое платье с разрезом и обувь на высокой платформе создают образ ресторанной певицы. Не могу сказать, что это платье украшает ее фигуру, молодит. Такая тяжелая парча, особенно в сочетании с широкой юбкой прибавляет возраста», — считает эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал, что фанаты уличили певицу МакSим в использовании фотошопа.