  1. Пятый канал
  4. Александр Васильев раскритиковал платье МакSим

Александр Васильев раскритиковал платье МакSим

, 16:11 | Валентин Черников Фото 72

Историк моды сравнил артистку в парчовом наряде с ресторанной певицей.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @maksimartist

Платье МакSим раскритиковал Александр Васильев. Слова историка моды приводит портал 7дней.ру. Ведущий «Модного приговора» отчитал певицу в своей постоянной колонке за выбор наряда для церемонии вручения ежегодной премии «Золотой граммофон».

Instagram @maksimartist

На красной дорожке МакSим появилась в длинном парчовом платье с открытым верхом и вырезом спереди. По словам Васильева, 36-летняя артистка выглядит гораздо старше своего возраста — на все 50. И выбранный наряд усугубляет этот недостаток.

«Парчовое платье с разрезом и обувь на высокой платформе создают образ ресторанной певицы. Не могу сказать, что это платье украшает ее фигуру, молодит. Такая тяжелая парча, особенно в сочетании с широкой юбкой прибавляет возраста», — считает эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал, что фанаты уличили певицу МакSим в использовании фотошопа.

Читайте также

+3° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
64.19
0.05 71.11
0.05
ТОП-5 знаков зодиака, которые не умеют дружить

Последние новости

16:36
«Жанна предупреждала, что будут гадить»: Шепелев о конфликте с семьей певицы
16:28
Суд по делу об организованных кражах на железной дороге начался в Твери
16:20
ТОП-5 съедобных подарков на Новый Год — на любой вкус и кошелек
16:11
Александр Васильев раскритиковал платье МакSим
16:06
В подъезде дома в Алтайском крае обнаружили раздетого ребенка со ссадинами
16:01
Изучать любовь: нейрофизиолог рассказала о разнице между разумом и душой

Сейчас читают

Гороскоп на 4 декабря: Солнце в Стрельце готовит всем приятные сюрпризы
Введение во храм Пресвятой Богородицы: почему нельзя спешить 4 декабря
Как западные СМИ отреагировали на запуск «Силы Сибири»

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]