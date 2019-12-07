  1. Пятый канал
  4. «Просто огонь»: Фанаты в восторге от нового сингла Максима Фадеева

«Просто огонь»: Фанаты в восторге от нового сингла Максима Фадеева

, 5:11 | Карина Бернтгольц Видео 30

На своей странице в Instagram музыкальный продюсер представил новую композицию.

Фото: Instagram @fadeevmaxim

Музыкальный продюсер Максим Фадеев представил на своей странице в Instagram новый сингл «Лед». В коротком видео, опубликованном в социальной сети, композитор запечатлен с кинжалом в руках. Он медленно проводит им перед собой, в то время как на фоне звучат строчки из новой композиции.

Фанаты артиста были в восторге от трека. После прослушивания песни у некоторых из них пошли мурашки по коже, другие изъявили желание услышать сингл на концерте, а третьи не смогли подобрать слов, чтобы описать свои эмоции.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

«Лед» Мой новый сингл! ✊Надеюсь зайдет!

Публикация от  МАКСИМ ФАДЕЕВ (@fadeevmaxim)

«Просто бомба!»

«Как хорошо, что вы сами поете!»

«Очень красиво и глубоко! Браво!»

«Супер, красиво чувственно и голос спокойный и нежный!»

«Просто огонь!» — восхищались юзеры.

А у одного из подписчиков ролик вызвал ассоциации с самураем.

«Одинокий самурай продолжает свой путь!» — отметил комментатор.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Максим Фадеев расторг контракт со всеми музыкантами MALFA, так как, по его словам, лейбл должен выдавать лучший продукт, чем получалось ранее. В пятницу же продюсер представил общественности свой новый бойз-бэнд INKI , который исполняет музыку в стиле k-pop.

Читайте также

+6° Атмосферное давление 744 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
63.72
-0.09 70.76
0.04
Гороскоп на 7 декабря: Сатурн в союзе с Плутоном предвещает неожиданные перемены

Последние новости

5:39
В сети обсуждают видео с «говорящим» котом Гамбино
5:11
«Просто огонь»: Фанаты в восторге от нового сингла Максима Фадеева
5:07
«Фокус-покус»: Тимати рассмешил фанатов, свернув свои уши
4:43
СК предъявил Полонкоеву и его родственнику обвинение в покушении на убийство главы ЦПЭ Ингушетии
4:27
Лариса Гузеева резко ответила хейтерам, назвав их «опарышами»
3:59
Станцевал с игуаной и дал кличку верблюду: Как Киркоров провел время в Воронеже

Сейчас читают

Гороскоп на 7 декабря: Сатурн в союзе с Плутоном предвещает неожиданные перемены
Расставание с иллюзиями: Тенденции 2020 года для всех знаков зодиака
Ксения Собчак рассказала, почему сменила имя сыну

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]