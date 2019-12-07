«Просто огонь»: Фанаты в восторге от нового сингла Максима Фадеева

Музыкальный продюсер Максим Фадеев представил на своей странице в Instagram новый сингл «Лед». В коротком видео, опубликованном в социальной сети, композитор запечатлен с кинжалом в руках. Он медленно проводит им перед собой, в то время как на фоне звучат строчки из новой композиции.

Фанаты артиста были в восторге от трека. После прослушивания песни у некоторых из них пошли мурашки по коже, другие изъявили желание услышать сингл на концерте, а третьи не смогли подобрать слов, чтобы описать свои эмоции.

Посмотреть эту публикацию в Instagram «Лед» Мой новый сингл! ✊Надеюсь зайдет! Публикация от МАКСИМ ФАДЕЕВ (@fadeevmaxim) 6 Дек 2019 в 2:02 PST

«Просто бомба!»

«Как хорошо, что вы сами поете!»

«Очень красиво и глубоко! Браво!»

«Супер, красиво чувственно и голос спокойный и нежный!»

«Просто огонь!» — восхищались юзеры.

А у одного из подписчиков ролик вызвал ассоциации с самураем.

«Одинокий самурай продолжает свой путь!» — отметил комментатор.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Максим Фадеев расторг контракт со всеми музыкантами MALFA, так как, по его словам, лейбл должен выдавать лучший продукт, чем получалось ранее. В пятницу же продюсер представил общественности свой новый бойз-бэнд INKI , который исполняет музыку в стиле k-pop.