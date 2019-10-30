Максим Фадеев расторг контракт со всеми музыкантами MALFA

Максим Фадеев сообщил о расторжении контракта со всеми музыкантами его лейбла MALFA, за исключением двух — с которыми идут судебные споры. Продюсер выложил видеообращение с известием об этом на YouTube.

По его словам, такое решение он принял в связи с тем, что хочет реструктуризировать компанию и ее внутренний посыл.

Фадеев пояснил, что будущий проект будет «маленьким с ограниченным количеством входов, эксклюзивным и очень дорогим». Музыкант отметил, что компания будет предлагать по меньшей мере одного артиста в год.

Также Фадеев намерен выдавать лучший продукт, чем получалось ранее.

В завершении продюсер пожелал артистам, которые были в MALFA, удачи и всех благ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Макс Фадеев рассказал фанатам о своем самочувствии после слухов об инфаркте.