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  4. Макс Фадеев создал бойз-бэнд, но поклонники обвинили его в плагиате

Макс Фадеев создал бойз-бэнд, но поклонники обвинили его в плагиате

, 19:21 | Сергей Зеленский Видео 178

Новая группа INKI — в стиле k-pop.

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Фото, видео: Instagram @fadeevmaxim

Знаменитый продюсер Максим Фадеев неустанно пробует со своими артистами новые музыкальные жанры и сценические образы, но такого революционного решения поклонники его творчества явно не ожидали.

Новый проект Фадеева под лейблом MALFA — бойз-бэнд INKI — является воплощением массовой культуры k-pop, так популярной в Южной Корее и Японии.

Продюсер разместил в Instagram Stories фрагмент видеоклипа, в котором молодые люди азиатской внешности с крашенными волосами в ярких куртках двигаются под музыку и поют.

«Ну вот, первый шаг после обнуления. MALFA начинает свой новый путь! INKI — танцевальный бойз-бэнд нового формата, вдохновленный трендами азиатских идол-групп. INKI — это творцы! Они самостоятельны и талантливы, они заслуживают быть замеченными. Прямой дороги!» — напутствовал он артистов.

Но далеко не все подписчики разделили энтузиазм Фадеева по поводу нового проекта.

«Зачем копировать так откровенно? Раньше удавалось создавать уникальность», — скептически отметил один из них.

«Нового абсолютно ничего, разве что поют на русском языке. Не хочется видеть пародии», — написал другой.

«У нас не зайдет это», — добавил еще один.

Но преданные поклонники творчества продюсера сочли INKI «прорывом», идею — «потрясающей», а один из них отметил, что «русские девушки обожают азиатов».

В конце октября Максим Фадеев расторг контракт со всеми музыкантами MALFA, так как, по его словам, лейбл должен выдавать лучший продукт, чем получалось ранее.

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