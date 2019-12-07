«Профнепригодна»: Новосибирскую модель выгнали с подиума из-за пугающей худобы

Модель из Новосибирска Екатерину Андрееву выгнали с подиума из-за пугающей худобы. 21-летняя девушка практически довела себя до истощения в погоне за стройностью, сообщает сайт KP.RU.

Директор модельного агентства Ирина Волчкова рассказала изданию, что Екатерина Андреева имела отличные параметры и регулярно участвовала в дефиле. Через некоторое время модель стала активно худеть и рассказывать знакомым, что является донором крови.

«Я ужаснулась, когда увидела ее. Выглядела Катя плохо: она сказала, что слишком часто сдавала кровь, а деньги потратила на помощь бездомным котам. Она пообещала питаться нормально, но ситуация так и не изменилась», — сказала директор агентства.

Instagram @katuaandreeva

Ирина Волчкова отмечает, что неоднократно говорила девушке о необходимости набрать вес. Екатерина Андреева, в свою очередь, обещала все исправить, но при этом продолжала активно худеть и в результате стала невостребованной.

«Я против вегетарианства и прямо ей сказала, что надо набирать вес, она стала просто профнепригодной», — сказала Ирина Волчкова.

Авторы материала отмечают, что Екатерина Андреева из-за стремительной потери веса два раза была в коме. На странице модели в Instagram размещено фото, на котором у нее виден шрам от проведенной трахеостомии. Девушка не скрывает, что это — результат реанимационных мероприятий.

В настоящий момент Екатерина Андреева стала блогершей, которая активно рассказывает подписчикам, как ее буквально воротит от еды. Пользователи в комментариях практически под каждой публикацией ужасаются от ее внешнего вида и просят начать нормально питаться.

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