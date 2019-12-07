Список погибших в ДТП у станции «Окружная» МЦК в Москве

У 23-летнего любителя гонок по столичной Москве, жертвами ДТП с которым погибли три человека у станции «Окружная» столичного МЦК, за последний год было не менее 20 нарушений ПДД.

Под колесами его Mazda Xedos погибли: 46-летний Сергей Ш., 43-летний Алексей И. и 45-летняя Татьяна Ш. Еще два человека были госпитализированы.

На странице в социальной сети предполагаемого виновника смертельного ДТП много видео о гонках и дорогих тачках.

Ранее 5-tv.ru публиковал страшные кадры момента вылета автомобиля в людей, которые стояли возле надземного перехода.