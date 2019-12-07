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  4. Жириновский ответил на обман россиян с зарубежными стиральными порошками

Жириновский ответил на обман россиян с зарубежными стиральными порошками

, 13:41 | Валентин Черников 228

По словам депутата, жители РФ для западных производителей — люди второго сорта.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda, Rolf Vennenbernd, imago stock&people, imagebroker/Christian Reister

Обман россиян со стиральными порошками из-за рубежа объяснил депутат Госдумы Владимир Жириновский. Лидер ЛДПР отреагировал на предупреждение ФАС к производителям Ariel и Persil.

4 декабря антимонопольное ведомство вынесло предписание этим компаниям. Представители службы указали, что они используют двойные стандарты по отношению к России — их товары в РФ отличаются по качеству от аналогичных товаров за границей.

«Мы для стран Запада — люди второго сорта, которым можно предлагать всякие отходы. Пора прекратить ввоз плохой продукции. Хотят торговать с нами — пусть импортируют высокачественные товары. Не хотят — обойдемся», — написал в Twitter Жириновский.

Ранее 5-tv.ru писал, что производители стиральных порошков отреагировали на претензии ФАС. Федеральная антимонопольная служба подтвердила, товары с виду одинаковые, этикетки выглядят так же, но состав для Евросоюза — один, для России — другой.

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