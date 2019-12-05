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Кофе, шоколад, стиральные порошки: где товары одинаковых брендов лучше, в РФ или за границей?

, 23:14 Эфирная новость 20

Федеральная антимонопольная служба подтвердила, товары с виду одинаковые, этикетки выглядят так же, но состав для Евросоюза — один, для России — другой.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Martin Poole, 5-tv.ru

Эксперты Федеральной антимонопольной службы исследовали товары, которые производят филиалы транснациональных компаний в России. Вывод неутешительный — никакого немецкого или швейцарского качества ждать не стоит.

К примеру, моющие средства оценили по «пенообразующей способности». Оказалось в товарах для российского рынка концентрация моющих веществ значительно отстает.

Та же самая марка порошка в Европе, и можно пенную вечеринку устраивать. ФАС обвинили компании в двойных стандартах и дали 30 дней на исправление ситуации. Корреспондент МИЦ «Известия» Дмитрий Акимов знает, чем ответили производители. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как производители стиральных порошков отреагировали на претензии ФАС.

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