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Появилось видео перестрелки с сотрудниками ГИБДД в Ростовской области

, 15:32 | Валентин Черников 84

Выложенный в соцсетях ролик раскрывает новые подробности гибели молодого человека, напавшего на полицейских.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков, ВКонтакте @privetsulin

Видео перестрелки с сотрудниками ГИБДД в Ростовской области появилось в социальных сетях. Инцидент произошел вечером 3 декабря в городе Красный Сулин.

На кадрах видно, как молодой человек провоцирует полицейских, после чего убегает. Один из сотрудников бежит за ним вслед, другой пускается в погоню на машине, чтобы отрезать путь. Нападавший успевает добраться до проезжей части и падает замертво. Преследовавший его несколько раз выстрелил в его сторону. Одна из пуль попала в цель.

По информации 5-tv.ru, 24-летний местный житель, предположительно пьяный, подошел к автомобилю ДПС. Там на его знакомого оформляли протокол о нарушении ПДД. Молодой человек потребовал освободить товарища. На просьбу предъявить документы он достал пистолет и открыл стрельбу. Дальнейшие события попали на запись камер наружного наблюдения.

Личность нападавшего молодого человека установлена. Известно, что он ранее не был судим. При нем был обнаружен пневматический пистолет Макарова и нож кустарного производства.

Ранее 5-tv.ru писал, что массовая драка со стрельбой произошла в кафе Москвы.

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