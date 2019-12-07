Появилось видео перестрелки с сотрудниками ГИБДД в Ростовской области

Видео перестрелки с сотрудниками ГИБДД в Ростовской области появилось в социальных сетях. Инцидент произошел вечером 3 декабря в городе Красный Сулин.

На кадрах видно, как молодой человек провоцирует полицейских, после чего убегает. Один из сотрудников бежит за ним вслед, другой пускается в погоню на машине, чтобы отрезать путь. Нападавший успевает добраться до проезжей части и падает замертво. Преследовавший его несколько раз выстрелил в его сторону. Одна из пуль попала в цель.

По информации 5-tv.ru, 24-летний местный житель, предположительно пьяный, подошел к автомобилю ДПС. Там на его знакомого оформляли протокол о нарушении ПДД. Молодой человек потребовал освободить товарища. На просьбу предъявить документы он достал пистолет и открыл стрельбу. Дальнейшие события попали на запись камер наружного наблюдения.

Личность нападавшего молодого человека установлена. Известно, что он ранее не был судим. При нем был обнаружен пневматический пистолет Макарова и нож кустарного производства.

Ранее 5-tv.ru писал, что массовая драка со стрельбой произошла в кафе Москвы.