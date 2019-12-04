Стали известны подробности нападения на ГИБДД в Ростовской области

Стали известны подробности нападения на сотрудников ГИБДД в Ростовской области, в результате которой ответным огнем нападавший был ликвидирован.

По информации 5-tv.ru, 24-летний местный житель, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения накануне поздно вечером подошел к автомобилю ДПС, где на его знакомого оформлялся протокол о нарушении ПДД, и потребовал его освободить. Молодой человек на просьбу предъявить документы достал предмет, похожий на пистолет ПМ, и направил его на одного из сотрудников полиции.

Полицейский попытался избежать конфликта, сдав служебный автомобиль назад, после чего нападавший открыл стрельбу. В это время второй сотрудник ДПС достал служебное оружие и произвел предупредительный выстрел в воздух. Молодой человек не отреагировал и продолжил стрельбу. После чего, полицейский ответным огнем ликвидировал нападавшего.

Личность нападавшего молодого человека установлена. Известно, что он ранее не был судим. При нем был обнаружен пневматический пистолет Макарова и нож кустарного производства.

Ведется расследование обстоятельств происшествия.