Массовая драка произошла в одном из московских кафе в торговом центре «Таганский пассаж». 5-tv.ru публикует эксклюзивное видео потасовки.

Драка продлилась недолго — около одной минуты. На кадрах, снятых установленной в ТЦ камерой, видно, что началось все внезапно. В какой-то момент мужчины резко встали со своих мест и сбежались в одну точку помещения. Девушки тем временем убежали в противоположную сторону.

Прекратилась драка так же внезапно, как и началась. Мужчины резко начали убегать из кафе. Очень скоро в нем не осталось никого, кроме нескольких посетителей.

Как стало известно 5-tv.ru, в драке приняли участие около 50 человек. Мужчины что-то обсуждали, затем некоторые достали ножи, чем спровоцировали конфликт. На месте потасовки нашли гильзы от травматического пистолета и пулю. Вероятно, стрелявший использовал оружие, чтобы закончить драку.

В полиции сообщили, что не успели задержать никого из участников конфликта — все разбежались до приезда экипажей. Правоохранители приступили к розыскам подозреваемых.

Ранее 5-tv.ru сообщал о другой массовой драке в Москве — полсотни дворников устроили битву на лопатах.