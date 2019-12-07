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Какие пять знаков зодиака в ближайшие пять лет будут купаться в счастье?

, 15:41 | Василий Заика Видео 2 120

Обнародовано предсказание Ванги на 2020–2025 годы.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Michael Jaeger, Chris Robbins, Serguei Fomine, Allexander Makarov, imagebroker/Michaela Begsteiger, Jenny Norquist

Наступающий 2020 год должен стать весьма богатым на различного рода судьбоносные решения, которые напрямую коснутся представителей всех знаков зодиака. Данные события могут стать началом нового пути в жизни многих из нас. Грядущие перемены, по словам астрологов, не всем придутся по вкусу, сообщает Vadtime.ru.

Специалисты обнародовали предсказание бабы Ванги на 2020–2025 годы. В нем знаменитая предсказательница обозначила пять знаков зодиака, жизнь которых в ближайшую пятилетку может превратиться в сказку.

Овнам, которые вечно погружены в работу, как в омут, и всегда не довольны своими результатами болгарская ведунья сулит перемены к лучшему. Представители этого знака могут начинать готовиться к получению весьма ощутимого денежного вознаграждения. Миллионерами вы не станете, но испытывать нужду не будете явно! Тем, кто мечтал о прибавлении в семействе, стоит начать готовиться к долгожданному событию. Используйте снизошедшие на вас блага в полной мере, так как удача в ближайшие пять лет будет на вашей стороне.

Близнецы наконец-то обретут работу, о которой мечтали в последнее время! Карьера, что называется, попрет в гору. Ванга напророчила, что она буквально рванет с места в карьер. В то же время на вас неожиданно свалится и любовь, от которой «снесет башню». Ваше счастье будет рядом в ближайшие пять лет в совокупности с финансовым достатком. Задумайтесь о рождении детей.

Рожденные под знаком Водолея встретят свою половинку. Причем сила любви будет такой, что вы начисто забудете о своей драгоценной свободе. Ваши творческие планы вы реализуете с легкостью благодаря, опять же, светлому чувству. От тоски по свободе вы никуда не денетесь, периодически она будет давать о себе знать. Но, не стоит поддаваться на провокации. Именно в этом случае вы обретете счастье.

Львам в обозримом будущем предстоит рискнуть и возможно стать самыми счастливыми представителями знаков зодиака на Земле. Ванга предрекла, что любое начинание, за которое вы возьметесь, будет реализовано с легкостью. Поэтому всерьез задумайтесь, прежде начать. Препятствий для вашей активности, Львы, в обозримые пять лет на горизонте не появится. Болгарская ведунья советует набросать схему по наиболее эффективному использованию сказочного везения.

Скорпионы будут счастливы лишь только в том случае, если рядом с ними постоянно будет близкий и любимый человек. Представители этого знака зодиака могут не выдержать натиска свалившейся на них удачи и буквально сломаться под ее сладким весом. Те, кому небезразлична собственная карма, смогут о ней позаботиться. По предсказанию бабы Ванги, вы станете мягче и научитесь прощать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, представителям каких знаков зодиака не везет больше всех.

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Какие пять знаков зодиака в ближайшие пять лет будут купаться в счастье?

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