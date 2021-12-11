Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 13 по 19 декабря

Общий фон предстоящей недели связан с обоснованным оптимизмом и настойчивостью в делах, ведущих к успеху. Возможно, возрастет чувствительность и страстность. Иногда завышенные ожидания или обещания будут приводить к конфликтам и вспышкам гнева.

Какой предстоящая неделя будет для каждого из знаков зодиака, 5-tv.ru рассказал астролог Сергей Седашёв.

Овен — гороскоп на неделю

Овнам предстоит скорее позитивная неделя. Вам удастся удачно завершить начатые дела, достичь хороших результатов в важных для вас сферах. В этом вам помогут напористость, собранность и вера в себя.

Телец — гороскоп на неделю

Для Тельцов продолжается период, связанный с романтикой, любовным настроением и удовольствиями. Хорошо заняться собой, своей внешностью, стилем. В том числе избавиться от тех вещей, которые вам больше не нравятся, не приносят эстетического удовольствия.

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Близнецы — гороскоп на неделю

Для Близнецов продолжается напряженный период. Вероятны конфликты, а также отсутствие внутреннего покоя и мира с собой. В эти дни лучше не принимать важных решений, не оценивать прогресс ваших дел и проектов, не ставить оценку самому себе. Эти решения и оценки будут, во-первых, искаженными, а, во-вторых, негативными.

Рак — гороскоп на неделю

У Раков возможны конфликты, связанные с чувственной и эмоциональной неудовлетворенностью. А также о себе могут давать знать отголоски прошедших размолвок. Однако мириться или идти на попятный пока рано – благоприятный период еще не настал. Лучше всего попытаться спустить ситуацию «на тормозах».

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Лев — гороскоп на неделю

Для Львов неделя скорее благоприятная. Ваша собранность и энергичность помогут вам доводить до конца начатые проекты. Энергии недели позволят достичь успеха, проявить себя, подать пример окружающим. Этот благоприятный период подходит к концу, так что поторопитесь с важными проектами.

Дева — гороскоп на неделю

Девам предстоящая неделя благоприятствует в чувственной и любовной сфере. В то же время неделя сложна для решения принципиальных вопросов, реализации проектов, разруливания конфликтов. Хорошо заняться косметическими процедурами, наводить красоту, устранять недостатки во внешности, если они есть.

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Весы — гороскоп на неделю

Весам предстоящая неделя поможет проявиться, заявить о себе, получить ощущение самореализации. Однако для личной сферы и романтических вопросов неделя неблагоприятна. Возможны неудовлетворенность и эмоциональная нестабильность. В связи с этим у вас может проявиться некоторая чопорность и увеличиться дистанция с окружающими.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионам неделя благоприятствует в любовной сфере. Лучше всего заниматься тем, что поможет вам прикоснуться к красоте и приятным, легким удовольствиям. Это может быть общение с противоположным полом, творчество или, например, кулинарные изыски.

Стрелец — гороскоп на неделю

Для Стрельцов продолжается период особой глубины и осознанности. Вы точно знаете, чего хотите, и готовы настойчиво стремиться к этому. Воспользуйтесь этими энергиями, чтобы продвинуть вперед важные для вас проекты.

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Козерог — гороскоп на неделю

У Козерогов продолжается и подходит к концу период, связанный с нежностью, романтикой, красотой. Вам хорошо будет сделать акцент именно на те стороны вашей жизни, которые помогут вам раскрыть нежность и чувства, усилить эмоциональные связи с окружающими.

Водолей — гороскоп на неделю

Для Водолеев продолжается позитивный период, связанный с активностью и целеустремленностью. Проявляйтесь, заявляйте о себе, активно воплощайте в жизнь свои идеи и задумки. Энергии недели, окружающие люди и обстоятельства будут поддерживать вас в этом.

Рыбы — гороскоп на неделю

Для Рыб неделя неблагоприятная. Отсутствие внутреннего покоя и гармонии, разлад с собой, а также конфликты с окружающими – все это не пройдет бесследно. Лучше не принимать важных решений, не пытаться прояснить отношения с окружающими и не ждать от них слишком многого.

Ранее 5-tv.ru публиковал рунический гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря для всех знаков зодиака. Провидец Игорь Вечерский рассказал, на чем стоит сосредоточиться представителям астрологического круга в ближайшие дни, чтобы добиться поставленных целей.