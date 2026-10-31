Дерево чернеет и гниет: как спасти дом из древесины от разрушения и плесени

Доски почернели, на брусе появилась плесень, а пропитки не помогают? Прежде чем покупать очередное средство, важно выяснить, почему древесина портится. За потемнением могут стоять сырость, плохое проветривание и ошибки строительства — одной обработкой поверхности такие проблемы не решить.

Когда дерево еще можно спасти, а когда поврежденные элементы придется заменить? Чем отличаются бытовые и профессиональные средства и как защитить древесину от дальнейшего разрушения? Разбиралась программа Пятого канала »Стройнадзор».

Деревянный дом за шесть миллионов начал гнить

www.globallookpress.com/Ferdinand Hollweck

Семья Юлии Поречных три года назад переехала в Иркутск. Супруги купили новый дом из бруса за шесть миллионов рублей, оформив ипотеку. Однако после переезда столкнулись со сквозняками, холодными полами и мокрыми стенами.

«Между щелями все гниет, все черное, в плесени, здесь вот в плесени», — рассказала жительница Иркутска Юлия Поречных.

По словам хозяйки, древесина начала крошиться даже при прикосновении. Юлия связывает состояние дома с ошибками монтажа и некачественными материалами. Эти выводы подтвердил и независимый эксперт. Семья собирается обратиться в суд.

«Нам сказали, что это брус не гниет, это просто он сохнет. Но очаг только усиливался со временем, мы его обрабатывали пропитками, но это ситуацию не спасло», — рассказала Юлия Поречных.

Доски почернели: как действуют бытовые и профессиональные средства

www.globallookpress.com/Andrey Arkusha

Ведущий «Стройнадзора» Филипп Курочкин сравнил действие перекиси, бытового отбеливателя и профессионального средства на потемневших досках.

«Представьте ситуацию: вы строите деревянную конструкцию, но вдруг пошел дождь, вся древесина намокла, и при недостаточном проветривании доски могут потемнеть и даже покрыться плесенью. Если ничего не предпринимать, то через некоторое время доска может полностью сгнить», — объяснил Филипп Курочкин.

Составы нанесли на поверхность досек и оставили на некоторое время. По оценке ведущего, профессиональный отбеливатель дал более заметный результат.

«Доски еще не высохли, но я уже вижу, что бытовые средства хоть и подействовали, но не так эффективно, как профессиональный отбеливатель», — рассказал Филипп Курочкин.

Он также предупредил, что состав требует аккуратного обращения: при попадании на одежду и другие предметы могут остаться белые пятна.

Вода, солнце и железо: от чего нужно защищать древесину

www.globallookpress.com/West Coast Surfer

Помимо влаги, на состояние древесины влияет солнечный свет.

«Основной фактор, как это ни странно, — поражение ультрафиолетом древесины. То есть происходит воздействие солнечного света, который разрушает лигнин, то есть это связующее вещество между волокнами древесины. И таким образом появляются поры, через которые проникают влага, поражающие грибки», — объяснил основатель строительной компании Эдуард Якубяк.

Самые уязвимые породы — ель, осина, береза, липа. Они более восприимчивы к влиянию окружающей среды — воды и солнца. Стойкие — лиственница, дуб, тик.

«Мало того, что когда нет доступа кислорода, воздуха к этим породам, то если оно помещено в болото или в воду непосредственно, оно будет этой древесиной только набирать прочность», — говорит эксперт.

Но при строительстве дома любая порода нуждается в защите. Для обработки бруса или досо применяют антисептики, антипирены и составы, предназначенные для защиты от биологических поражений и ультрафиолета. В качестве финишного покрытия используют лак, воск или краску.

Не менее важны условия эксплуатации.

«Все конструкции должны быть хорошо проветриваемые, защищены от солнца, желательно либо навесами, либо козырьками», — рассказал Эдуард Якубяк.

Кроме того, нельзя, чтобы дерево, древесина напрямую взаимодействовала с железными конструкциями. Железо окисляется, передает окислы в древесину, и она, соответственно, начинает чернеть и дальше поражаться.

Спасти или заменить: когда обработка дерева может помочь

www.globallookpress.com/Helmut Meyer zur Capellen

Если на деревянном изделии появился серый налет или плесень, не спешите его выкидывать. Отшлифуйте доску, обработайте отбеливателем и антисептиком, а затем покройте защитным составом.

А самое главное — найдите и устраните первопричину проблемы. Проверьте вентиляцию, уровень влажности в доме, не допускайте протечек.